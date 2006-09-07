На новогодних выходных ростовчане не смогли уехать в область из-за проблем с транспортом



Десятки ростовчан не смогли уехать на новогодних праздниках в область из-за проблем с транспортом.



Утром 2 января житель Ростова пытался уехать в Каменск-Шахтинский, но сделать это ему не удалось, несмотря на заранее купленный билет. О транспортных проблемах он рассказал в соцсети.



По словам мужчины, в назначенное время автобус не прибыл. Диспетчер объявил, что рейс задерживается, а через пять минут пассажиров попросили подойти к кассе для сдачи билетов в связи с отменой рейса.

- Сдаем билеты и интересуемся, а что случилось с автобусом? Оказывается, АТП, которому принадлежит автобус, с самого утра ПРОСТО НЕ ОТВЕЧАЕТ на звонки автовокзала, ни один из автобусов не вышел на рейс. То есть, не только мы не смогли уехать., - возмущается ростовчанин. - Как можно так безалаберно организовывать работу? Что должно было случиться, чтоб АТП не вышло на связь? Забухали? Так ведь не 1 января же!



На этом история не закончилась. Пассажиры обменяли свои билеты на 12-ти часовой рейс. Но и тут многих ждало разочарование, так как вместо автобуса пришла маршрутка на 20 мест. В итоге части пассажиров пришлось сдать билеты и, соответственно, перенести поездку.

