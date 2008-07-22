На месте крушения Ту-154 работают донские спасатели
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На месте крушения Ту-154, пропавшего с радаров в 5:27 утра 25 декабря после дозаправки в Адлере, работают донские спасатели. Специалисты прибыли на вертолете в Краснодарский край. - В Сочи вылетел вертолет с группой психологов и спасателей донского региона для оказания помощи семьям пострадавших, - рассказали в спасательном ведомстве Ростовской области.
По информации Минобороны России, в район поиска продолжают прибывать дополнительные силы поисково-спасательного обеспечения – корабли, водолазы и авиационная техника. К переброске готовятся 1300 военнослужащих Южного военного округа.
В настоящее время в поисках задействованы 32 судна и катера, 80 водолазов, 5 вертолетов, беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты.
Напомним, самолет Министерства обороны РФ, направлявшийся в Сирию, вылетел в 5.25 с аэродрома «Адлер» после дозаправки. Через две минуты он пропал с радаров. Вскоре в полутора километрах от черноморского побережья Сочи на глубине около 70 метров были обнаружены фрагменты корпуса Ту-154.
Большинство пассажиров, находившихся на борту, были артисты Ансамбля им. Александрова. Коллектив должен был поздравить авиационную группу ВВС России в Сирии с Новым годом.
В самолете также летели девять журналистов, восемь военнослужащих, два госслужащих, восемь членов экипажа, а также один представитель общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка широко известная как «Доктор Лиза», всего 92 человека.
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