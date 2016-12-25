На месте авиакатастрофы не удалось обнаружить тело выпускника ростовской консерватории



В Черном море под Сочи в результате поисковой операции не удалось обнаружить останки погибшего выпускника ростовской консерватории Владимира Халимона. Об этом сообщила супруга погибшего – Евгения Халимон.



Жена артиста академического ансамбля имени Александрова Владимира уроженка Ростовской области, поделилась, что, возможно, это к лучшему. Семье будет легче перенести утрату, не видя останков родного человека.



Операция по обнаружению фрагментов разбившегося Ту-154 и останков погибших была завершена 9 января 2017. В ее результате были найдены и опознаны с помощью ДНК-экспертизы 70 человек. Среди них: руководитель Департамента культуры Министерства обороны Антон Губанков, художественный руководитель ансамбля им. Александрова Валерий Халилов, 10 членов экипажа, а также девять представителей СМИ - Дмитрий Рунков, Вадим Денисов и Александр Сойдов - сотрудники Первого канала, Павел Обухов, Александр Суранов, Валерий Ржевский – журналисты телеканала «Звезда» и Михаил Лужецкий, Олег Пестов и Евгений Толстов – корреспонденты НТВ.



Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, потерпел крушение в акватории Черного моря в нескольких километрах от побережья Сочи. Воздушное судно пропало с радаров 25 декабря в 5:40 через несколько минут после взлета из аэропорта Адлера, где он дозаправлялся. Изначально экипаж вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию, где военный ансамбль должен был дать новогодний концерт для российских военнослужищих.



На его борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять журналистов, а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. В самолете находились студенты ростовской консерватории Владимир Халимон, Дмитрий Бесчастнов и муж ростовчанки офицер российской армии Сергей Абросимов. Все они погибли.



Среди основных причин крушения Ту-154 называют ошибку пилотов. После длительного изучения обломков самолета специалисты исключили версию теракта.





