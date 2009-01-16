На Крещение на Дону оборудуют 120 мест для купания
Сегодня, 14:15 |
ROSTOV.RU
У прорубей организуют дежурство бригады спасатели и медиков.
В Ростовской области на Крещение организуют более 120 подготовленных мест для купания. У каждого из них будут дежурить сотрудники инспекции по маломерным судам МЧС России и спасатели. - Дежурство будет осуществляться с 18.00 18 января до 18.00 19 января, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Общая численность группировки, которую планируется задействовать, - 463 человека и 116 единиц техники. Кроме того в данном мероприятии планируется участие бригад скорой помощи, представителей казачества, ВОСВОД и полиции.
В спасательном ведомстве отмечают, что с каждым годом число желающих окунуться в проруби растёт. Предполагается, что в этом году в крещенских купаниях примут участие около 90 тысяч человек.
Сотрудник МЧС рекомендуют перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку или пробежку. При этом окунаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей. - Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, - советуют в донском МЧС. - Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
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