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На Крещение на Дону оборудуют 120 мест для купания

Сегодня, 14:15 |  ROSTOV.RU

У прорубей организуют дежурство бригады спасатели и медиков.
На Крещение на Дону оборудуют 120 мест для купания

В Ростовской области на Крещение организуют более 120 подготовленных мест для купания. У каждого из них будут дежурить сотрудники инспекции по маломерным судам МЧС России и спасатели.
- Дежурство будет осуществляться с 18.00 18 января до 18.00 19 января, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - Общая численность группировки, которую планируется задействовать, - 463 человека и 116 единиц техники. Кроме того в данном мероприятии планируется участие бригад скорой помощи, представителей казачества, ВОСВОД и полиции.

В спасательном ведомстве отмечают, что с каждым годом число желающих окунуться в проруби растёт. Предполагается, что в этом году в крещенских купаниях примут участие около 90 тысяч человек.

Сотрудник МЧС рекомендуют перед купанием в проруби разогреть тело, сделав разминку или пробежку. При этом окунаться следует только в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей.
- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга, - советуют в донском МЧС. - Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.

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