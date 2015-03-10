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На Дону женщина, объезжая цаплю на дороге, съехала в оросительный канал

Сегодня, 16:18 |  ROSTOV.RU
На Дону женщина, объезжая цаплю на дороге, съехала в оросительный канал

В Веселовском районе Ростовской области водитель «Лады Приоры», пытаясь объехать стоявшую на дороге цаплю, съехала в оросительный канал.

Авария произошла 11 января около 14 часов на трассе поселок Веселый – хутор Красный Кут. Уходя от столкновения со стоящей на проезжей части птицей, 44-летняя водитель легковушки, попала на скользкую обочину, не справилась с управлением и съехала в оросительный канал.
- В результате ДТП автомобиль перевернулся на бок. К счастью, воды в оросительном канале в тот момент не оказалось, - рассказали в областной поисково-спасательной службе во внутренних водах и территориальном море.

Прибывшие на место происшествия спасатели Веселовского поисково-спасательного подразделения поставили поврежденную машину на колеса, вскрыли дверь, извлекли пострадавшую. Женщину передали бригаде скорой медицинской помощи.

На Дону женщина, объезжая цаплю на дороге, съехала в оросительный канал

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