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На Дону вооруженный мужчина ограбил филиал Сбербанка

Сегодня, 08:12 |  ROSTOV.RU
На Дону вооруженный мужчина ограбил филиал Сбербанка

В Ростовской области мужчина ограбил филиал Сбербанка в Егорлыкском районе.

Ограбление произошло в отделении финансовой организации в хуторе Мирный днем 22 декабря, сообщает DonDay.ru.

Предположительно, мужчина был вооружен. В Сбербанке сообщили, что сумма ущерба уточняется.

Хутор Мирный расположен в 35 километрах от районного центра – станицы Егорлыкской. В поселке проживает немногим более тысячи человек. В хуторе работает только одно отделение Сбербанка, расположенное на улице Вишневой 18 «а».

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