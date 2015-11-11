На Дону вооруженный мужчина ограбил филиал Сбербанка
Сегодня, 08:12 |
ROSTOV.RU
В Ростовской области мужчина ограбил филиал Сбербанка в Егорлыкском районе.
Ограбление произошло в отделении финансовой организации в хуторе Мирный днем 22 декабря, сообщает DonDay.ru.
Предположительно, мужчина был вооружен. В Сбербанке сообщили, что сумма ущерба уточняется.
Хутор Мирный расположен в 35 километрах от районного центра – станицы Егорлыкской. В поселке проживает немногим более тысячи человек. В хуторе работает только одно отделение Сбербанка, расположенное на улице Вишневой 18 «а».
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