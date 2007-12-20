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На Дону в выходные пройдут предновогодние ярмарки

Сегодня, 11:01 |  ROSTOV.RU
На Дону в выходные пройдут предновогодние ярмарки

В Ростовской области в выходные 24 и 25 декабря пройдут предновогодние ярмарки.

В субботу 24 декабря предпраздничные ярмарки пройдут в Ростове на проспекте Кировский между улицами Малюгиной и Красноармейской, в Шахтах на площади Ленина, 1 (от улицы Клименко до проспекта Победа Революции) и в Таганроге на Октябрьской площади.

В Таганроге ярмарочные торги продолжатся и 25 декабря. Ярмарки пройдут и в других муниципалитетах области.

Дончане смогут приобрести сельскохозяйственные товары от местных производителей: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлебобулочные изделия, мед и другие продукты.

Организаторы обещают, что рыбная продукция будет продаваться по ценам от производителя, а мясо, молоко и прочие товары местного производства можно будет приобрести ниже среднерыночных цен на 10-15 %.

Ярмарочные торги продлятся с 7.00 до 15.00. Во время ярмарочных мероприятий запланировано выступление творческих коллективов.

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