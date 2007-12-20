На Дону в выходные пройдут предновогодние ярмарки

В Ростовской области в выходные 24 и 25 декабря пройдут предновогодние ярмарки.
В субботу 24 декабря предпраздничные ярмарки пройдут в Ростове на проспекте Кировский между улицами Малюгиной и Красноармейской, в Шахтах на площади Ленина, 1 (от улицы Клименко до проспекта Победа Революции) и в Таганроге на Октябрьской площади.
В Таганроге ярмарочные торги продолжатся и 25 декабря. Ярмарки пройдут и в других муниципалитетах области.
Дончане смогут приобрести сельскохозяйственные товары от местных производителей: овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, рыбу, хлебобулочные изделия, мед и другие продукты.
Организаторы обещают, что рыбная продукция будет продаваться по ценам от производителя, а мясо, молоко и прочие товары местного производства можно будет приобрести ниже среднерыночных цен на 10-15 %.
Ярмарочные торги продлятся с 7.00 до 15.00. Во время ярмарочных мероприятий запланировано выступление творческих коллективов.
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