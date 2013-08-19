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На Дону в ДТП пострадали три человека, в том числе 2-летний ребенок, который был не пристегнут

Вчера, 20:51 |  ROSTOV.RU
На Дону в ДТП пострадали три человека, в том числе 2-летний ребенок, который был не пристегнут

В поселке Каменоломни Ростовской области в ДТП пострадали три человека, в том числе 2-летний малыш, который был не пристегнут.

Две иномарки столкнулись 26 декабря около 12 часов возле дома № 22 по улице Центральной.
- По предварительной информации, 32-летний водитель «Рено Логан» не пропустил «Киа Спортейдж» и врезался в него, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области. - В результате аварии пострадал водитель и два пассажира автомобиля «Рено Логан», в том числе 2-летний ребенок, который перевозился с нарушением правил дорожного движения - без детского удерживающего устройства.

Пострадавшие были госпитализированы. В отношении водителя «Рено Логан» составлен административный протокол по статье «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правилами дорожного движения». По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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