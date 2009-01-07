На Дону родилась двенадцатая тройня в 2016 году
Сегодня, 10:03 |
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В Ростовской области родилась двенадцатая тройня в 2016 году. Малыши появились на свет в областном перинатальном центре.
Пополнение произошло в семье ростовчан. Вес мальчика и двух девочек 2150, 1950 и 1750 граммов соответственно.
- В настоящее время мама и малыши находятся под наблюдением специалистов, - сообщили в правительстве Ростовской области.
Всего в уходящем году в стенах перинатального центра родились более 5,5 тысячи детей из них более 300 двоен и 12 троен. Команда специалистов центра выходила более 300 малышей, родившихся с массой менее 1500 граммов.
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