На Дону родилась двенадцатая тройня в 2016 году



В Ростовской области родилась двенадцатая тройня в 2016 году. Малыши появились на свет в областном перинатальном центре.



Пополнение произошло в семье ростовчан. Вес мальчика и двух девочек 2150, 1950 и 1750 граммов соответственно.

- В настоящее время мама и малыши находятся под наблюдением специалистов, - сообщили в правительстве Ростовской области.



Всего в уходящем году в стенах перинатального центра родились более 5,5 тысячи детей из них более 300 двоен и 12 троен. Команда специалистов центра выходила более 300 малышей, родившихся с массой менее 1500 граммов.

