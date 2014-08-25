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На Дону разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку

Сегодня, 10:13 |  ROSTOV.RU

6 января она ушла из своего дома и не вернулась.
На Дону разыскивают пропавшую без вести 17-летнюю девушку

В Ростовской области разыскивается пропавшая 17-летняя жительница города Гуково Александра Лазуренко. 6 января она ушла из своего дома и не вернулась. До сих пор о том, где находится несовершеннолетняя дончанка, ничего не известно.

В настоящее время девушку разыскивают родственники и полиция. В донском главке сообщили приметы пропавшей. На вид ей 13-14 лет, рост около 150 сантиметров, короткие светло-русые волосы, голубые глаза.

В день исчезновения она была одета в красный плащ, бело-красную вязаную шапку, черные брюки и зеленые резиновые сапоги.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Александра Лазуренко или видел ее, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 615-46-46, 8 (863) 615-17-02, 8 (863) 615-20-20 или 02.

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