На Дону пьяный работник угнал трактор с фермы, чтобы съездить за водкой
Сегодня, 18:18 |
ROSTOV.RU
В Ремонтненском районе Ростовской области работник угнал трактор с территории фермы.
Владелец сельскохозяйственной машины обратился в полицию. Правоохранители установили, что трактор угнал 32-летний житель Сальского района, работавший на ферме. - Как установили сотрудники полиции, подозреваемый работал у потерпевшего на животноводческой ферме, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина уехал на угнанном тракторе в ближайший магазин, чтобы приобрести алкогольную продукцию.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый заключен под стражу.
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