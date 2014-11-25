На Дону пьяный работник угнал трактор с фермы, чтобы съездить за водкой



В Ремонтненском районе Ростовской области работник угнал трактор с территории фермы.



Владелец сельскохозяйственной машины обратился в полицию. Правоохранители установили, что трактор угнал 32-летний житель Сальского района, работавший на ферме.

- Как установили сотрудники полиции, подозреваемый работал у потерпевшего на животноводческой ферме, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина уехал на угнанном тракторе в ближайший магазин, чтобы приобрести алкогольную продукцию.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый заключен под стражу.

