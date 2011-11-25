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На Дону прошли разводы сотрудников полиции совместно с дружинниками и казаками

Сегодня, 10:01 |  ROSTOV.RU
На Дону прошли разводы сотрудников полиции совместно с дружинниками и казаками

В Ростове у кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы и напротив здания администрации города Азова полицейские провели единые инструктажи с казачьими и добровольными народными дружинами.

В совместных разводах приняли участие представители патрульно-постовой службы, ГИБДД, кинологи, участковые уполномоченные, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
После инструктажа на патрулирование городских улиц совместно с полицейскими заступили представители народных дружин и казачьих обществ.
- Перед началом инструктажа руководители подразделений провели проверку соблюдения полицейскими правил ношения форменной одежды и нагрудных знаков, наличие вооружения, средств индивидуальной защиты и связи, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Личному составу и дружинникам была доведена информация о складывающейся обстановке на территории городов и обозначены приоритетные направления взаимодействия.

После завершения общего развода полицейские и представители общественных объединений правоохранительной направленности заступили на охрану общественного порядка.

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