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На Дону полицейский, совершивший пьяное ДТП с погибшим, взят судом под стражу

Сегодня, 10:10 |  ROSTOV.RU

В Ростовской области по решению суда взят под стражу полицейский, устроивший ДТП, в котором погиб мужчина, а его жена и ребенок пострадали.

В отношении старшего полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД по Зерноградскому району возбуждено уголовное дело.
- Прокуратурой Зерноградского района признано законным возбуждение уголовного дела по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщили в прокуратуре Ростовской области. - Обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, авария произошла вечером 18 декабря на трассе Ростов-Ставрополь в Зерноградском районе. Пьяный полицейский на «БМВ 323» выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-21074», в салоне которого ехала семья из трех человек. В результате аварии 26-летний водитель скончался на месте происшествия, его жена и 3-летний сын с множественными телесными повреждениями были госпитализированы.

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