 О проекте
 Реклама
 Регистрация
 
Новости Афиша Объявления Справочник Форумы Чат Почта Ростов-на-Дону Интернет-магазин  
 
Яндекс.Погода

На Дону мужчина украл более 300 литров топлива, слив его из бака грузовика

Сегодня, 08:54 |  ROSTOV.RU
На Дону мужчина украл более 300 литров топлива, слив его из бака грузовика

В Веселовском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в краже дизельного топлива.

Полицейские остановили «ВАЗ-21053», которым управлял 28-летний житель Батайска. В машине были канистры с дизельным топливом.
- Полицейские в результате проверки установили, что батайчанин около дома жителя одного из хуторов Веселовского района с помощью резинного шланга слил из бака грузовика в привезенные с собой канистры 315 литров топлива, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Сумма причиненного ущерба составила более 10 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Перейти к списку статей Город-Новости

Рассказать друзьям:
Вниманию "спамеров":
все ссылки в комментариях не индексируются поисковыми системами.

Оставить комментарий

Загрузка файлов и изображений на сервер



12-12-2016, 11:08
[image-1] В Ростовской области мужчина украл из магазина продукты на 35 тыс. руб. [/image-1]
Город-Новости

В Ростовской области мужчина украл из магазина продукты на 35 тыс. руб.

Подробнее...
18-10-2016, 11:33
[image-1] В Ростове мужчина украл автомобильный прицеп [/image-1]
Город-Новости

В Ростове мужчина украл автомобильный прицеп

Подробнее...
18-09-2016, 17:35
[image-1] В Ростовской области мужчина обворовал дом, в котором делал ремонт [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области мужчина обворовал дом, в котором делал ремонт

Подробнее...
19-08-2016, 12:30
[image-1] В Ростове мужчина украл из частного дома электропилу [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростове мужчина украл из частного дома электропилу

Подробнее...
14-08-2016, 14:38
[image-1] В Ростовской области мужчина украл со стройки более 60 бетонных поребриков [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области мужчина украл со стройки более 60 бетонных поребриков

Подробнее...
31-07-2016, 18:57
[image-1] В Ростовской области житель Целины украл голубей на 40 тыс. руб. [/image-1]
Происшествия-Новости

В Ростовской области житель Целины украл голубей на 40 тыс. руб.

Подробнее...
23-07-2016, 17:04
[image-1] Житель Азовского района украл из дома батайчан ювелирные изделия [/image-1]
Происшествия-Новости

Житель Азовского района украл из дома батайчан ювелирные изделия

Подробнее...
14-06-2016, 15:32
[image-1] В Волгодонске мужчина похитил более ста бетонных плит с оросительного канала [/image-1]
Происшествия-Новости

В Волгодонске мужчина похитил более ста бетонных плит с оросительного канала

Подробнее...
4-11-2014, 15:37
[image-1] За минувшие сутки полицейские раскрыли ряд угонов автотранспорта [/image-1]
Происшествия-Новости

За минувшие сутки полицейские раскрыли ряд угонов автотранспорта

В Железнодорожном районе РостованаДону сотрудники уг?... Подробнее...
22-11-2013, 11:36
[image-1] «Сливших» с грузовика топливо преступников нашли длагодаря камерам наблюдения [/image-1]
Происшествия-Новости

«Сливших» с грузовика топливо преступников нашли длагодаря камерам наблюдения

В минувший вторник в хуторе Жирнов Тацинского района д... Подробнее...

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!