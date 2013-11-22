На Дону мужчина украл более 300 литров топлива, слив его из бака грузовика



В Веселовском районе Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в краже дизельного топлива.



Полицейские остановили «ВАЗ-21053», которым управлял 28-летний житель Батайска. В машине были канистры с дизельным топливом.

- Полицейские в результате проверки установили, что батайчанин около дома жителя одного из хуторов Веселовского района с помощью резинного шланга слил из бака грузовика в привезенные с собой канистры 315 литров топлива, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Сумма причиненного ущерба составила более 10 тыс. руб.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

