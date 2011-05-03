На Дону изъяли более 30 тонн контрафактного алкоголя



В Ростовской области полицейские изъяли более 30 тонн контрафактного алкоголя.



На трассе М-4 «Дон» инспекторы ДПС задержали грузовой автомобиль МАН, перевозивший около 27 тысяч бутылок алкогольной продукции без соответствующих документов. Проведенное исследование показало, что акцизные марки на бутылках не являются продукцией Гознака России.

- Полицейские установили, что алкогольная продукция была изготовлена в цеху с автоматизированной линией розлива в селе Алексеево-Лозовском, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - На подпольном мини-заводе изъяли более 20 тонн спиртосодержащей жидкости, находившейся в полимерных емкостях. Также суррогат был расфасован в более чем 36 000 бутылок с наклейками известных брендов.



По данным полиции, выручка от продажи этого контрафактного алкоголя могла бы превысить 12 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство».



Напомним, накануне было изъято более двух тысяч литров поддельного спиртного у супругов, которые организовали производство алкоголя кустарным способом на территории Зерноградского и Сальского районов области. Еще на одной подпольной производственной базе было обнаружено более 11 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, порядка 25 тонн спиртосодержащей жидкости и рулоны с федеральными специальными марками для маркировки алкогольной продукции.

