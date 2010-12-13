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Мужчина, ограбивший «Бинбанк» в Ростове, похитил 12 млн руб.

Сегодня, 12:20 |  ROSTOV.RU

В городе объявлен план-перехват.
Мужчина, ограбивший «Бинбанк» в Ростове, похитил 12 млн руб.
Мужчина, ограбивший отделение «Бинбанка» на улице Добровольского, похитил 12 млн руб.
- Грабитель сложил наличные в пакет и покинул офис банка, - сообщил источник.

В городе объявлен план-перехват. Ведется розыск преступника.

Как сообщалось ранее, ограбление произошло 23 декабря примерно в 8:20. Неизвестный, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у кассира деньги.

Напомним, за последние полгода это второе ограбление отделения «Бинбанка» на улице Добровольского, 2/1. В прошлый раз в ночь с 21 на 22 июля преступники проникли в помещение финансового учреждения и украли деньги. По каким-то причинам сигнализация, установленная в помещении, не сработала.

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