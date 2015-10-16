Между Батайском и Ростовом из-за гололеда столкнулись более десятка машин: видео



На трассе Батайск-Ростов днем 22 декабря произошло массовое ДТП с участием более десяти автомобилей. Очевидцы аварий называют причиной дорожных происшествий гололед.



По информации ГИБДД Ростовской области, в результате столкновений автомобилей никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

- Водители оформили ДТП по европротоколу, - уточнили в донской Госавтоинспекции.



Участниками массового ДТП стали иномарки и отечественные машины. Повреждения получили «БМВ», «Дэу», «Лада», «Тойота», «Мерседес» и другие автомобили.



Из-за дорожно-транспортного происшествия на трассе образовалась пробка в семь баллов.

