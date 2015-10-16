Между Батайском и Ростовом из-за гололеда столкнулись более десятка машин: видео
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ROSTOV.RU
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12-12-2016, 10:52
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Город-Новости
Из-за аварии на трассе образовалась огромная пробка. Подробнее...
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11-09-2016, 17:37
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14-08-2016, 14:28
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30-06-2016, 16:06
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4-06-2016, 17:58
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2-04-2016, 15:24
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Авто-Комментарии
В ДТП механические повреждения получили две иномарки. Подробнее...
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16-03-2016, 11:10
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Авто-Комментарии
На проспекте произошло тройное ДТП с участием общественного транспорта. Подробнее...
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28-12-2015, 17:52
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Авто-Комментарии
В Ростовской области выясняются обстоятельства массового ДТП. Подробнее...
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10-11-2015, 15:52
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Происшествия-Новости
Очередное массовое дорожнотранспортное происшествие ... Подробнее...
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16-10-2015, 17:54
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Происшествия-Новости
Утром 16 октября 2015 года на 11м километре новой трассы «Р... Подробнее...