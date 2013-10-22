Крупный пожар произошел в столярном цехе в Ростове
Сегодня, 07:18 |
ROSTOV.RU
Площадь возгорания составила 1440 кв.м.
Крупный пожар произошел в Ростове на улице Доватора, 158/6. Огонь вспыхнул в одноэтажном столярном цехе.
Сообщение о возгорании поступило 29 декабря в 23.05. К моменту прибытия пожарных, здание было охвачено огнем по всей площади.
- В 23.45 объявлен ранг пожара №3, в 1.44 спасателям удалось локализовать возгорание. В 4.04 было ликвидировано открытое горение, а 5.10 пожар полностью потушили, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
В тушении были задействованы 18 единиц техники и 52 спасателя. Причины возгорания устанавливаются.
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