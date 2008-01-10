Фото донской волчицы Альмы вошло в 100 лучших снимков России 2016 года
Сегодня, 09:18 |
ROSTOV.RU
Ростовчанин в условиях мегаполиса воспитал фотомодель из юной хищницы.
Снимок фотографа Валерия Матыцына из Ростова-на-Дону попал в сотню лучших фото - по версии ТАСС. Снимок весьма необычный – юная волчица резвится на поле среди тюльпанов.
Фотомоделью стала ручная волчица Альма, воспитанница заместителя директора по научной работе природного биосферного заповедника «Ростовский» Александра Липковича. Удачное фото было сделано в апреле прошлого года на фестивале тюльпанов в заповеднике. Альму можно назвать ростовчанкой - свое детство она провела в обычной квартире в Ростове. Её мамой, папой стал человек, спасший жизнь маленькому волчонку - Александр Липкович. Он забрал ее из волчьего логова в 2015 году и увез с собой в город, когда в заказнике федерального значения «Цимлянский» проходили мероприятия по регулированию численности волков.
Как сообщил Александр Липкович Rostov.ru, изначально он не планировал вырастить из полуторамесячного волчонка актрису и фотомодель. - Многое в воспитании Альмы стало возможным, потому что у волков сложная социальная структура в стае, они – очень умные звери. И потому, что Альма восприняв нашу семью, как свою, усвоила правила поведения в новых условиях. Сейчас Альме полтора года – и это красивый, сильный зверь. Волчица очень доброжелательно настроена к людям. Когда мы играем с ней, она готова выполнять любые трюки, по приказу хозяина может принести любой предмет. Очень осторожно относится к маленьким детям – может лизать их, но даже в игре не прихватит ребенка зубами.
Альма со своим наставником Александром Липковичем (фото Александра Липковича)
Несколько раз Альма снималась в передаче «Хабургаев в натуре», на телеканалах «Живые новости» и «Живая планета», в цикле документальных фильмов Минприроды России о заповедниках. Режиссеры, приезжавшие на Дон из Москвы, из Калмыкии поражались тому, как легко волчица идет на контакт и послушно выполняет действия, которые от нее требуются по сценарию. Может стоять или бежать по команде, причем делает это с большим удовольствием.
В городе сейчас Альма не живет. После того, как она прожила в ростовской квартире полгода, ее перевезли в просторный вольер ассоциации «Живая природа степи» в поселке Маныч.
Несмотря на удачный опыт, Александр Давидович считает, что воспитывать волка – большая психологическая нагрузка, нужно иметь навык работы с хищным зверем. Кроме того, характер зверя меняется с возрастом.
По словам биолога, опыт охотоведов, выращивающих волков, показал, что примерно с двухлетнего возраста волк чувствует себя вполне взрослым, чтобы начать жестко соперничать с хозяином за право первенства.
Маленькая волчица быстро освоилась в городской квартире (фото Александра Липковича)
Именно поэтому ростовчанин выбрал волчицу, а не волка – у волчиц нет стремления занять место вожака в стае. Но, как знать, может, в двухлетнем возрасте и у нее появятся задатки лидера. Ну а пока Альма с радостью встречает хозяина, как лучшего друга, и играет с ним так же самозабвенно, как в детстве.
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