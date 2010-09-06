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Двое братьев из Ростовской области в канун Нового года добрались автостопом до Китая

Сегодня, 15:46 |  ROSTOV.RU

Молодые люди преодолели более 8 тысяч километров.

Двое братьев из Ростовской области в канун Нового года добрались автостопом до Китая
Родные братья из города Донецка Ростовской области Сергей и Александр Ракицкие добрались до Китая автостопом. Молодые дончане давно мечтали посетить эту восточно-азиатскую страну и вот, накануне нового 2017 года, их мечта сбылась.

31 декабря Сергей и Александр прибыли в китайский город Хэйхе. На дорогу парни потратили 13 дней. За это время они побывали в десятках городов, пишет DonDay.ru.

Из всех приключений, братьям больше всего запомнилось купание в озере Байкал, посещение ледового городка в Улан-Удэ и поездка в кабине машинистов неподалеку от Читы. В общей сложности молодые люди преодолели более 8 тысяч километров. Они ехали на автомобилях, шли пешком и даже прокатились на грузовом поезде в кабине машиниста.
- Недалеко от Читы поймать «попутку» было трудно, билет на поезд оказался «золотым», и нам посоветовали обратиться к машинисту грузового состава, - рассказал Александр Ракицкий. - Повезло, что машинист оказался хорошим человеком и взял нас до развязочной станции, это где-то 150 километров от Читы. Нас угостили чаем, булочками, после брат постелил каремат в углу и лег спать. Мне же было интересно, как управлять поездом и машинист подробно мне рассказал об этом.

Бюджет путешествия дончан составил около 15 тыс. руб. на двоих. 30 декабря Сергей и Александр посетили историческую родину их родителей - город Благовещенск, где навестили родственников. А утром 31 декабря Сергей и Александр уже делали покупки в одном из супермаркетов Хэйхэ.




Двое братьев из Ростовской области в канун Нового года добрались автостопом до КитаяДвое братьев из Ростовской области в канун Нового года добрались автостопом до КитаяДвое братьев из Ростовской области в канун Нового года добрались автостопом до Китая

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