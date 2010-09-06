Двое братьев из Ростовской области в канун Нового года добрались автостопом до Китая
Сегодня, 15:46 |
ROSTOV.RU
Молодые люди преодолели более 8 тысяч километров.
Родные братья из города Донецка Ростовской области Сергей и Александр Ракицкие добрались до Китая автостопом. Молодые дончане давно мечтали посетить эту восточно-азиатскую страну и вот, накануне нового 2017 года, их мечта сбылась.
31 декабря Сергей и Александр прибыли в китайский город Хэйхе. На дорогу парни потратили 13 дней. За это время они побывали в десятках городов, пишет DonDay.ru.
Из всех приключений, братьям больше всего запомнилось купание в озере Байкал, посещение ледового городка в Улан-Удэ и поездка в кабине машинистов неподалеку от Читы. В общей сложности молодые люди преодолели более 8 тысяч километров. Они ехали на автомобилях, шли пешком и даже прокатились на грузовом поезде в кабине машиниста. - Недалеко от Читы поймать «попутку» было трудно, билет на поезд оказался «золотым», и нам посоветовали обратиться к машинисту грузового состава, - рассказал Александр Ракицкий. - Повезло, что машинист оказался хорошим человеком и взял нас до развязочной станции, это где-то 150 километров от Читы. Нас угостили чаем, булочками, после брат постелил каремат в углу и лег спать. Мне же было интересно, как управлять поездом и машинист подробно мне рассказал об этом.
Бюджет путешествия дончан составил около 15 тыс. руб. на двоих. 30 декабря Сергей и Александр посетили историческую родину их родителей - город Благовещенск, где навестили родственников. А утром 31 декабря Сергей и Александр уже делали покупки в одном из супермаркетов Хэйхэ.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию",
информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.
Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!