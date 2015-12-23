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Два автобуса с пассажирами столкнулись в центре Ростова

Сегодня, 00:30 |  ROSTOV.RU
Два автобуса с пассажирами столкнулись в центре Ростова


Два автобуса с пассажирами столкнулись в самом центре Ростова.

ДТП произошло на пересечении проспекта Буденновского и Большой Садовой днем 24 декабря. По словам очевидцев происшествия, автобус № 67 врезался в автобус № 3 «а». По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что транспортные средства получили механические повреждения.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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