Два автобуса с пассажирами столкнулись в центре Ростова





Два автобуса с пассажирами столкнулись в самом центре Ростова.



ДТП произошло на пересечении проспекта Буденновского и Большой Садовой днем 24 декабря. По словам очевидцев происшествия, автобус № 67 врезался в автобус № 3 «а». По предварительным данным, никто из пассажиров не пострадал.



В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что транспортные средства получили механические повреждения.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

