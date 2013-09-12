Донские ветеринары извлекли из головы собаки металлическую стрелу
Сегодня, 20:42 |
ROSTOV.RU
В Новочеркасске ветеринары извлекли из головы бездомной собаки металлическую трубку.
Умирающее животное обнаружил житель города в Донском микрорайоне. Изо лба пса торчала металлическая трубка, похожая на стрелу арбалета. Второй ее конец виднелся на макушке, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. Животное мучилось от боли. Прохожий не смог остаться равнодушным к мукам четвероногого и позвонил местным зоозащитникам. Благодаря их помощи, собака попала на операционный стол к ветеринару Анне Барышниковой.
Специалисту удалось извлечь инородный предмет, не задев при этом мозг. - Операция проходила под общим наркозом. Трубка была одна, прошла сквозь череп, - рассказала директор зоозащитной организации Ольга Мосиюк. - Ветврачи до сих пор удивляются, как она не задела мозг.
После того, как пёс придет в себя, его доставят в приют в Шахтах. Сотрудники Ростовской региональной общественной организации по защите животных «Центр Святобор» объявили сбор средств на реабилитацию несчастного животного. Кроме того, они ищут ему новый дом.
В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по факту публикаций в СМИ о жестоком обращении с животным, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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