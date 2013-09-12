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Донские ветеринары извлекли из головы собаки металлическую стрелу

Сегодня, 20:42 |  ROSTOV.RU
Донские ветеринары извлекли из головы собаки металлическую стрелу

В Новочеркасске ветеринары извлекли из головы бездомной собаки металлическую трубку.

Умирающее животное обнаружил житель города в Донском микрорайоне. Изо лба пса торчала металлическая трубка, похожая на стрелу арбалета. Второй ее конец виднелся на макушке, сообщает DonDay.ru Новочеркасск. Животное мучилось от боли. Прохожий не смог остаться равнодушным к мукам четвероногого и позвонил местным зоозащитникам. Благодаря их помощи, собака попала на операционный стол к ветеринару Анне Барышниковой.

Специалисту удалось извлечь инородный предмет, не задев при этом мозг.
- Операция проходила под общим наркозом. Трубка была одна, прошла сквозь череп, - рассказала директор зоозащитной организации Ольга Мосиюк. - Ветврачи до сих пор удивляются, как она не задела мозг.

После того, как пёс придет в себя, его доставят в приют в Шахтах. Сотрудники Ростовской региональной общественной организации по защите животных «Центр Святобор» объявили сбор средств на реабилитацию несчастного животного. Кроме того, они ищут ему новый дом.

В ГУ МВД Ростовской области сообщили, что по факту публикаций в СМИ о жестоком обращении с животным, проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.


Донские ветеринары извлекли из головы собаки металлическую стрелу

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