Донская ГИБДД составила список самых опасных дефектов на дорогах Ростова
Сегодня, 17:39 |
ROSTOV.RU
Сотрудники ГИБДД Ростовской области составили список дефектов на дорогах Ростова. Среди самых опасных - мост на проспекте Стачки, а также кольца на Вавилова и Малиновского.
- За истекшие новогодние праздники сотрудники ГИБДД выявили недостатки в содержании ряда участков автомобильных дорог Ростова, - поясняли в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Так, среди зафиксированных дефектов создающих угрозу безопасности дорожного движения участки:
- по улице Малиновского (от улицы Доватора до дома 136 по улице Малиновского);
- по улице Доватора (от улицы Мадояна до улицы Малиновского, в обе стороны);
- на пересечении улицы Мадояна и улицы Еременко;
- на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки;
- на кольце по улице Вавилова/проспекте Королева;
- на кольце по улице Малиновского/ Таганрогскому шоссе;
- на пересечении улицы Вятской и переулке Днепровский;
- по переулку Днепровскому от 113 до 115 дома;
- на мосту по проспекту Стачки;
- по улице Каскадной – улице Днепропетровской.
Сотрудниками ГИБДД была направлена информация о необходимости устранения данных недостатков в Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.
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