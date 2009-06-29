Донская ГИБДД составила список самых опасных дефектов на дорогах Ростова



Сотрудники ГИБДД Ростовской области составили список дефектов на дорогах Ростова. Среди самых опасных - мост на проспекте Стачки, а также кольца на Вавилова и Малиновского.

- За истекшие новогодние праздники сотрудники ГИБДД выявили недостатки в содержании ряда участков автомобильных дорог Ростова, - поясняли в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



Так, среди зафиксированных дефектов создающих угрозу безопасности дорожного движения участки:

- по улице Малиновского (от улицы Доватора до дома 136 по улице Малиновского);

- по улице Доватора (от улицы Мадояна до улицы Малиновского, в обе стороны);

- на пересечении улицы Мадояна и улицы Еременко;

- на пересечении улицы Малиновского и проспекта Стачки;

- на кольце по улице Вавилова/проспекте Королева;

- на кольце по улице Малиновского/ Таганрогскому шоссе;

- на пересечении улицы Вятской и переулке Днепровский;

- по переулку Днепровскому от 113 до 115 дома;

- на мосту по проспекту Стачки;

- по улице Каскадной – улице Днепропетровской.



Сотрудниками ГИБДД была направлена информация о необходимости устранения данных недостатков в Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

