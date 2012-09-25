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Донская ГИБДД предупреждает о сильном тумане на дорогах области

Сегодня, 11:09 |  ROSTOV.RU
Донская ГИБДД предупреждает о сильном тумане на дорогах области

ГИБДД Ростовской области предупреждает о сильном тумане на дорогах региона.

В Госавтоинспекции отмечают, что обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар и противотуманок.
- В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать, - пояснили в ГИБДД.

Водителям напоминают, что тормозной путь на влажном от тумана дорожном покрытии увеличивается в несколько раз.

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