Донская ГИБДД предупреждает о сильном тумане на дорогах области
Сегодня, 11:09 |
ROSTOV.RU
ГИБДД Ростовской области предупреждает о сильном тумане на дорогах региона.
В Госавтоинспекции отмечают, что обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар и противотуманок. - В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать, - пояснили в ГИБДД.
Водителям напоминают, что тормозной путь на влажном от тумана дорожном покрытии увеличивается в несколько раз.
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