Донская ГИБДД предупреждает о сильном тумане на дорогах области



ГИБДД Ростовской области предупреждает о сильном тумане на дорогах региона.



В Госавтоинспекции отмечают, что обязательным условием движения при такой погоде является использование ближнего света фар и противотуманок.

- В таких метеорологических условиях расстояние до объекта визуально увеличивается в несколько раз, поэтому скоростной режим необходимо выбирать в соответствии с конкретными дорожными условиями, дистанция должна быть увеличена, резкого торможения следует избегать, - пояснили в ГИБДД.



Водителям напоминают, что тормозной путь на влажном от тумана дорожном покрытии увеличивается в несколько раз.

