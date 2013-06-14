Дончанин вместе с подельником из Краснодара ограбил магазин в Волгодонске
Сегодня, 13:47 |
ROSTOV.RU
Житель Ростовской области вместе с подельником из Краснодара ограбил продуктовый магазин в Волгодонске.
Мужчины вошли в торговый зал и, угрожая продавцу оружием, похитили из кассы 3 тыс. руб., после чего скрылись. - В ходе объезда прилегающей к месту происшествия территории сотрудники вневедомственной охраны заметили граждан, по приметам похожих на подозреваемых, когда один из них передавал предполагаемое орудие угрозы своему напарнику, - рассказали в Управления Росгвардии по Ростовской области. - Полицейские задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции.
Задержанными оказались 40-летний местный житель, а также 35-летний житель города Краснодара, ранее неоднократно судимый. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
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