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Дончанин вместе с подельником из Краснодара ограбил магазин в Волгодонске

Сегодня, 13:47 |  ROSTOV.RU
Дончанин вместе с подельником из Краснодара ограбил магазин в Волгодонске

Житель Ростовской области вместе с подельником из Краснодара ограбил продуктовый магазин в Волгодонске.

Мужчины вошли в торговый зал и, угрожая продавцу оружием, похитили из кассы 3 тыс. руб., после чего скрылись.
- В ходе объезда прилегающей к месту происшествия территории сотрудники вневедомственной охраны заметили граждан, по приметам похожих на подозреваемых, когда один из них передавал предполагаемое орудие угрозы своему напарнику, - рассказали в Управления Росгвардии по Ростовской области. - Полицейские задержали злоумышленников и доставили их в отдел полиции.

Задержанными оказались 40-летний местный житель, а также 35-летний житель города Краснодара, ранее неоднократно судимый. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

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