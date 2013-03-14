Что принесет нам в 2017 году Огненный Петух

Астрологи утверждают, что 2017 год будет успешнее, чем 2016-й.
Ростовский мастер Таро, руководитель Всероссийской общественной организации психологов, эзотериков и целителей «Центр «Резонанс» Эльдар Акжигитов рассказал, чего стоит остерегаться в новом году.
Год Огненного Петуха по восточному календарю наступит 28 января 2017 года. Он приходит на смену году Огненной Обезьяны. Тотемы года меняются, но неизменной остается стихия Огня - а с огнем, как известно, шутки плохи. Но ростовский мастер Таро, руководитель центра «Резонанс» Эльдар Акжигитов рассказал Rostov.ru, что 2017 год будет во многом успешнее, чем 2016-й. - Петух не настолько агрессивен, как Обезьяна, его огонь поддается контролю, это огонь мирного очага, поэтому год будет намного спокойнее и позитивнее предыдущего, - считает таролог. - Страшных катаклизмов в 2017 году в нашей стране не ожидается, катастрофы с большими потерями человеческих жизней тоже должны обойти стороной. Да и наши самолеты в новом году падать не должны – очень хочется верить в это. Год будет насыщен событиями и переменами. И пусть Петух имеет острый клюв и может заклевать врага, главное, его не дразнить, и он вас в обиду не даст. Мой совет: не провоцировать окружающих на конфликты и не встревать в чужие скандалы. Огня в вашей жизни в течение года и так будет достаточно.
БИЗНЕС И ТВОРЧЕСТВО Главная черта года - Петух будет помогать деловым людям, всевозможным начинаниям и творческим проектам. Успешными должны быть начинания по созданию семейного бизнеса. Конечно, не все проекты достигнут стадии завершения - но в том не его вина. Успех будет сопутствовать людям творческих профессий, представителям культуры - петух артистичен и любит праздники!
ДЕНЬГИ И КАРЬЕРА По словам Эльдара Акжигитова, стабильная денежная энергия – одна из основных черт этого года. Хорошие деньги придут к тем, кто любит свое дело и работает с огоньком. Многим из тех, у кого были проблемы с трудоустройством, станет проще найти работу. Карьерный рост ожидает представителей огненных знаков – Овнов, Львов и Стрельцов.
ЛЮБОВЬ И СЕМЬЯ Наступает год стабильности в семье - Петух заботится о семействе и благополучии каждого, кто находится «под его крылом». Существует пословица: «Петухи запели – пора жениться». Действительно, к нам приходит год очень благоприятный для свадеб и любовных отношений. Огненный Петух благосклонно относится и к молодоженам, и к семьям со стажем. Дети, родившиеся в этот год, должны быть удачливы, талантливы и успешны.
ЗДОРОВЬЕ В отношении здоровья многое зависит от самих людей. Оздоровительные практики, профилактика – для этого обязательно нужно найти время, а если потребуется, то и пойти к врачу, чтобы пройти хорошее обследование или лечение. Год Огня может быть травмоопасен, поэтому лучше не подвергать себя излишнему риску, затевая экстремальные путешествия. Особенное внимание обратите на детей, важно заранее предупредить ситуации, которые могут быть чреваты травмами.
ФАВОРИТЫ ГОДА По поводу того, кто же будет любимчиком в новом году, таролог ответил, что, безусловно, в центре внимания будут рожденные в год Петуха. Хотя это не означает, что все у них будет проходить без сучка и задоринки. Возможно, им нужно будет пересмотреть свои цели - и год даст им возможность блеснуть и выйти на новый уровень. - Пусть в 2017 году сбудутся ваши мечты, придут успех, благополучие и любовь. Верьте в свои силы и помните: многое зависит только от вас, - сказал Эльдар Акжигитов.
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