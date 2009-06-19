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Бюджет Ростовской области на три года принят во втором чтении

Вчера, 21:35 |  ROSTOV.RU
Депутаты внесли в проект бюджета 10 поправок.
Бюджет Ростовской области на три года принят во втором чтении

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области приняли бюджет области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов во втором чтении. После первого чтения в рабочую группу поступило 37 поправок к проекту бюджета. Десять из них - на 509 млн. руб. были учтены.

Главным изменением стал рост доходной и расходной части бюджета на 3,9 млрд. руб. и 3,8 млрд. руб. соответственно. Теперь доходы бюджета в 2017 году составят 143,5 млрд. руб., а расходы - 148,3 млрд. руб.

Изменились и параметры бюджета региона на 2018 и 2019 годы. В 2018 году доходы планируются в размере 138 млрд. руб., расходы - 141 млрд. руб. В 2019 году — 143,9 млрд. и 143 млрд. руб.

Публичные слушания по проекту бюджета, в которых принимали участие представители Общественной палаты области, Контрольно-счетной палаты, региональных общественных организаций, органов местного самоуправления и прессы состоялись 6 декабря.

Напомним, проект бюджета на три года в первом чтении был принят 14 декабря.

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