Безработный ростовчанин на угнанном автомобиле украл терминал
Сегодня, 09:46 |
ROSTOV.RU
В Ростове 28-летний мужчина на угнанном автомобиле вывез похищенный терминал в лесополосу, где вскрыл его и похитил почти 500 тыс. руб. Задерживать грабителя пришлось при участии СОБРа. - 28-летний ростовчанин угнал автомобиль «Вис-Нива», припаркованный на улице Греческого города Волос, а потом, взломав металлическую решетку двери, проник в помещение финансово-кредитной организации, где похитил терминал оплаты, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – Затем мужчина вывез терминал в лесополосу, расположенную в западном жилом массиве, где вскрыл его и похитил порядка 500 тыс. руб.
Выяснилось, что безработный житель Ростова ранее был судим за кражи. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Кража». На данный момент уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
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