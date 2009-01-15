Абоненты Кавказского «МегаФона» удвоили новогодний интернет-трафик



В праздничную ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года клиенты Кавказского филиала «МегаФона» прокачали в мобильных сетях порядка 500 ТБ данных (на 100% больше, чем годом ранее) и проговорили свыше 91 млн минут.



Чаще всего абоненты «МегаФона» звонили с помощью WhatsApp, Viber, Skype в период с 21:00 до 24:00 31 декабря, а после боя курантов активно поздравляли друг друга в соцсетях видео-открытками и яркими праздничными фото.



Лидерами рейтинга по отправке новогодних интернет-поздравлений стали абоненты Краснодара, которые использовали 103 ТБ интернет-трафика. Самыми общительными на юге России стали абоненты Ростова-на-Дону, проговорившие более 16 млн минут, а абсолютный рекорд по продолжительности вызовов установили сочинские абоненты, поздравлявшие друзей и близких в среднем по 4 минуты.



Всё меньшей популярностью пользуются новогодние sms-поздравления. В этом году абоненты Кавказского «МегаФона» отправили около 30 млн sms, что примерно в 3 раза больше, чем в обычные дни, но уже вдвое меньше показателей 5-летней давности. Несмотря на то, что общий объём праздничных sms снизился по сравнению с прошлым годом на 20%, это компенсировалось сообщениями в различных мессенджерах.

«Рост онлайн-поздравлений в новогоднюю ночь 2016/2017 подтверждает хорошую работу сетей связи и высокую востребованность девайсов с надёжным мобильным 3G/4G-интернетом. При этом уже почти половина data-трафика «прокачивается» в LTE-сетях, широко представленных в регионах, - комментирует Олег Постных, директор по инфраструктуре Кавказского филиала. — Наши абоненты совершили 29 млн звонков по стране и миру за несколько часов праздничной ночи. И даже при единовременном обслуживании многомиллионной аудитории клиентов инфраструктура компании успешно справилась с нагрузками, обеспечив им высокое качество и доступность услуг. Надежность голосовой связи составила 98%, а средняя продолжительность звонков увеличилась на 17% по отношению к прошлогодним показателям».



Технические специалисты копании заранее готовили сети связи к максимальным нагрузкам, удвоив их пропускную способность на основных междугородных и международных направлениях. По сравнению с предыдущим годом на 8% увеличилось число абонентов Кавказского «МегаФона», выехавших за рубеж на новогодние каникулы, и почти на 20% возросло число гостей из других регионов РФ, которые отметили любимые праздники на популярных курортах Краснодарского края, Адыгеи и Северного Кавказа.