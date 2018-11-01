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Житель Таганрога получил золото на чемпионате мира по самбо среди мастеров

Житель Таганрога получил золото на чемпионате мира по самбо среди мастеров
Тимур Магдиев из Таганрога стал абсолютным чемпионом мира-2018 по самбо среди мастеров. Соревнования по рукопашному бою прошли в конце октября в Марокко.

В город Касабланка приехали спортсмены из 39 стран. В весовой категории +100 килограммов абсолютную победу одержал заслуженный мастер спорта по дзюдо и мастер спорта по самбо из Таганрога 50-летний Тимур Магдиев.

- Чтобы показать достойный результат, я усердно работал весь год, - отмечает спортсмен. - Самое главное, чтобы преградой не стали травмы.

За всю спортивную карьеру Тимур получил не только шесть золотых медалей по самбо, но и девять раз становился чемпионом мира по дзюдо среди мастеров.

В родном Таганроге он продолжает отцовское дело - держит школу рукопашного боя, которую в свое время открыл его отец, Тахман Магдиев. Кроме того, Тимур планирует создать в родном городе целую академию имени Магдиевых, чтобы обучать всех желающих самбо и дзюдо.

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