Житель Таганрога получил золото на чемпионате мира по самбо среди мастеров



Тимур Магдиев из Таганрога стал абсолютным чемпионом мира-2018 по самбо среди мастеров. Соревнования по рукопашному бою прошли в конце октября в Марокко.



В город Касабланка приехали спортсмены из 39 стран. В весовой категории +100 килограммов абсолютную победу одержал заслуженный мастер спорта по дзюдо и мастер спорта по самбо из Таганрога 50-летний Тимур Магдиев.



- Чтобы показать достойный результат, я усердно работал весь год, - отмечает спортсмен. - Самое главное, чтобы преградой не стали травмы.



За всю спортивную карьеру Тимур получил не только шесть золотых медалей по самбо, но и девять раз становился чемпионом мира по дзюдо среди мастеров.



В родном Таганроге он продолжает отцовское дело - держит школу рукопашного боя, которую в свое время открыл его отец, Тахман Магдиев. Кроме того, Тимур планирует создать в родном городе целую академию имени Магдиевых, чтобы обучать всех желающих самбо и дзюдо.