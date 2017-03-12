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Защитник сборной Черногории вошёл в состав «Ростова»

Защитник сборной Черногории вошёл в состав «Ростова»

Состав ФК «Ростов» пополнил 29-летний футболист Марко Симич, сообщили 14 марта в донском клубе.

Защитник сборной Черногории подписал контракт с командой до конца сезона.
- Соглашение рассчитано до конца сезона и может быть продлено в дальнейшем, - отметили в ФК «Ростов».

Марко Симич является воспитанником футбольной школы белградского «Партизана», которыю посещал с 5 лет.

С середины 2008 года выступал за «Гонвед», однако провёл за него всего три матча в чемпионате. В июне 2009 года клуб по взаимному согласию расторг контракт с Марко. С января 2011 года играл за БАТЭ.

17 января 2013 года вошёл в состав клуба элитного турецкого дивизиона «Кайсериспор». Сумма трансфера составила 1 млн евро. Через три года, в июле 2016, перешёл в израильский «Хапоэль» Тель-Авив». За команду отыграл шесть матчей. В феврале 2017 стал свободным агентом.

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