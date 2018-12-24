Защитник «Ростова» разорвал контракт с калининградской «Балтикой»



Защитник футбольного клуба «Ростов» расторг контракт с «Балтикой». Такая информация появилась на сайте команды из Калининграда.



В «Балтику» 22-летний Константин Плиев пришёл летом 2018 года. За это время он сыграл в 21 матче за калининградцев. По окончании сезона спортсмен решил вернуться в свой клуб.



– Благодарим Константина за игру и желаем успешного продолжения карьеры! – рассказали в пресс-службе «Балтики».



За свою карьеру футболиста он выступал за владикавказскую «Аланию», астраханский «Волгарь» и «Ростов». С «жёлто-синими» Плиев сыграл на одном матче чемпионата России.