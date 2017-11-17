Задымление на стадионе произошло во время матча «Ростов» - «Амкар»



Задымление на стадионе произошло во время матча «Ростов» - «Амкар». На 70-й минуте стадион полностью заволокло едким дымом.



По словам корреспондента Rostov.ru, задымление началось из-за трибун. При этом его источник и виновник неизвестны. Однако судя по едкому запаху пороха, причиной стала пиротехника.



Скорее всего, из-за инцидента ФК «Ростов» будет оштрафован как принимающая сторона, которая не смогла обеспечить должные условия для игры. Однако это станет известно только после решения дисциплинарной комиссии.

