За ФК «Ростов» сыграет звезда шведского клуба



Защитником футбольного клуба «Ростов» станет 20-летний игрок из Швеции. За нового участника команды заплатили почти миллион евро.

Деннис Хаджикадуннич является одним из самых известных футболистов Швеции. Он успешно выступил за национальную сборную, был звездой шведского клуба «Мальме». Руководство «Ростова» решило приобрести футболиста.



Шведское издание, отслеживающее тарифы, сообщает, что поначалу цена игрока была в три раза меньше. Дирекция «Ростова» не сообщает подробности сделки, в частности, почему выделили сумму, в три раза выше изначально заявленной.



Деннис Хаджикадуннич подпишет контракт с ФК «Ростов» 10 июля.