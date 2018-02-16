Юные спортсмены из Ростова победили на международном турнире по греко-римской борьбе



Юные спортсмены из Ростова победили на международном турнире по греко-римской борьбе. Соревнования состоялись в Екатеринбурге. Сильнейшего борца определяли в 15 весовых категориях.



Лучшими на турнире в двух категориях стали двое 14-летних воспитанников Ростовского областного училища олимпийского резерва. Валерий Мангутов под наставничеством тренера Романа Болтунова одержал верх над соперниками в весе до 38 килограммов. Магомед Ярбилов под руководством тренера Арташеса Закаряна взял золото в категории до 44 килограммов.



Стоит отметить, что за звание чемпионов спортсмены из донской столицы сражались с ребятами из России, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других стран. В чемпионате приняли участие около 300 борцов.

