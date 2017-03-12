Вторая победа подряд: ХК «Ростов» обыграл «Юниор-Спутник» со сётом 4:2. Фоторепортаж
ХК «Ростов» подарил своим болельщикам интересную зрелищную игру, завершив встречу с ХК «Юниор-Спутник» со счётом 4:2. С первых до последних минут на ледовой арене шла борьба.
По итогам матча главный тренер команды-соперника ростовчан Александр Перебейнос, отметил, что игрокам в какой-то мере не хватило «мастерства, свежести, холодной головы». В тоже время он поблагодарил хоккеистов за проявленных характер.
В свою очередь наставник ХК «Ростов» Григорий Пантелеев подчеркнул «высокие скорости» соперника.
- Две основных составляющих успеха в плей-офф - это игра вратаря и игра в большинстве. Поэтому молодцы, что забили. У нас в последнее время были проблемы с большинством, но мы работаем над этим, - сказал Пантелеев на пресс-конференции по итогам второй игры с «Юниор-Спутник».
Напомним, в первой встрече, которая прошла 12 марта, ростовский клуб также одержал победу со счётом 5:2.