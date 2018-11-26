Восемь игроков ГК «Ростов-Дон» вошли в состав сборной России





Игроков гандбольного клуба «Ростов-Дон» включили в российскую сборную на Евро-2018. Состав объявил 27 ноября главный тренер сборной России Евгений Трефилов.



Вместе с другими спортсменками в турнире примут участием восемь гандболисток донского клуба. В список включили вратаря Анну Седойкину, левую крайнюю Полину Кузнецову, левую полусреднюю Анну Сень, линейных Майю Петрову и Ксению Макееву, правую полусреднюю Анну Вяхиреву, правых крайних Юлию Манагарову и Марину Судакову.



Девушки вылетели на чемпионат утром 28 ноября. Уже 29 ноября пройдет первая игра. Сборная России встретится с командой Франции в городе Нанси.



Следующая встреча состоится 2 декабря со сборной Черногории, а 4 декабря – с командой Словении.



Добавим, что чемпионат Европы по гандболу среди женских команд пройдет в пяти городах Франции с 29 ноября по 16 декабря 2018 года.