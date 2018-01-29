Во время мундиаля сборная Саудовской Аравии разместится под Ростовом



Во время мундиаля сборная Саудовской Аравии разместится под Ростовом. По информации издания «Russian Football News», команда может в период проведения чемпионата мира команда может расположиться в Азове. Ранее город уже посещала делегация страны. Представители федерации футбола королевства осмотрели базы, где возможно, игроки сборной будут готовиться к матчам.



Однако, как сообщает DonDay – Азов, с руководством города никаких официальных договоренностей пока не заключено.



Стоит отметить, что большинство участников мирового первенства уже определились с местом проживания в дни первенства. Только три команды пока не решили вопрос о размещении – Сенегал, Исландия и Саудовская Аравия.



Напомним, сборная королевства сыграет матч с Уругваем в Ростове 20 июня. Команды встретятся на групповом этапе.



Сборная Саудовской Аравии трижды побеждала на Кубке Азии. В 1994 году команда добивалась выхода в 1/8 финала финала мундиаля.