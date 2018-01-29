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Во время мундиаля сборная Саудовской Аравии разместится под Ростовом

Во время мундиаля сборная Саудовской Аравии разместится под Ростовом
Во время мундиаля сборная Саудовской Аравии разместится под Ростовом. По информации издания «Russian Football News», команда может в период проведения чемпионата мира команда может расположиться в Азове. Ранее город уже посещала делегация страны. Представители федерации футбола королевства осмотрели базы, где возможно, игроки сборной будут готовиться к матчам.

Однако, как сообщает DonDay – Азов, с руководством города никаких официальных договоренностей пока не заключено.

Стоит отметить, что большинство участников мирового первенства уже определились с местом проживания в дни первенства. Только три команды пока не решили вопрос о размещении – Сенегал, Исландия и Саудовская Аравия.

Напомним, сборная королевства сыграет матч с Уругваем в Ростове 20 июня. Команды встретятся на групповом этапе.

Сборная Саудовской Аравии трижды побеждала на Кубке Азии. В 1994 году команда добивалась выхода в 1/8 финала финала мундиаля.

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