Владимир Путин отметил бой ростовчанина Станислава Клыбика



Владимир Путин отметил бой ростовчанина Станислава Клыбика. Глава государства пришел на турнир по самбо «Плотформа S-70». Спортивное состязание состоялось 22 августа в городе Сочи.



Так, в соревнованиях приняли участие десятки спортсменов. Среди них и Клыбик. Бой ростовчанина и француза Кристиана М'Пумбу начался с «прицеливания» спортсменов. После этого Клыбик пошел в атаку. В первом раунде он отправил в нокаут своего соперника.



Сразу же после победы Станислав повернулся к президенту и получил от него одобрительный жест. Владимир Путин показал «класс» ростовчанину.