Авторизация

Регистрация


  • USD 68.53
  • EUR 79.25
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Спорт

0 Версия для печати

Владимир Путин отметил бой ростовчанина Станислава Клыбика

Владимир Путин отметил бой ростовчанина Станислава Клыбика
Владимир Путин отметил бой ростовчанина Станислава Клыбика. Глава государства пришел на турнир по самбо «Плотформа S-70». Спортивное состязание состоялось 22 августа в городе Сочи.

Так, в соревнованиях приняли участие десятки спортсменов. Среди них и Клыбик. Бой ростовчанина и француза Кристиана М'Пумбу начался с «прицеливания» спортсменов. После этого Клыбик пошел в атаку. В первом раунде он отправил в нокаут своего соперника.

Сразу же после победы Станислав повернулся к президенту и получил от него одобрительный жест. Владимир Путин показал «класс» ростовчанину.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.