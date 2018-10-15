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В Ростовской области ВАЗ столкнулся с автобусом: погибли два человека

В Ростовской области ВАЗ столкнулся с автобусом: погибли два человека
В Шолоховском районе Ростовской области ВАЗ столкнулся с автобусом ПАЗ. Авария случилась на 31-м километре трассы Казанская - Шумилинская 19 октября около 16 часов.

По предварительным данным, 32-летний мужчина, находившийся за рулем «ВАЗ-2107», не справился с управлением. Автомобиль вылетел на полосу встречного движения. После этого машина столкнулась с автобусом ПАЗ. В результате легковушка опрокинулась.

– В аварии погибли водитель и пассажир ВАЗа. Еще два пассажира автомобиля с травмами госпитализированы. Люди, находившиеся в салоне автобуса, не пострадали, – прокомментировали в ГУ МВД по Ростовской области.

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