В Ростове стартовал чемпионат мира по бильярдному спорту





В Ростове 15 ноября стартовал ежегодный чемпионат мира по бильярду «Пирамида - командные соревнования». В этом году донская столица принимает чемпионат в третий раз.



С 15 по 19 ноября за звание чемпиона и 6 миллионов рублей будут бороться игроки из 13 стран. География конкурсантов за три года жизни турнира значительно расширилась - к участникам-странам СНГ добавились команды из Германии, Испании, Литвы и Латвии. Но самую большую сборную по-прежнему составляют россияне. Хозяйка турнира, Россия, выдвинула к участию девять пар.



Большой гордостью по единогласному мнению судей стали ростовчане Никита Ливада и Иосиф Абрамов. Оба парня - заслуженные мастера бильярдного спорта и победители различных турниров международного уровня.

- В домашнем чемпионате я принимаю участие уже в третий раз. За это время, конечно, многое изменилось. Растет уровень игры, появляются новые молодые звездочки. Отбор стал жестче, количество команд по сравнению с прошлым годом уменьшилось почти в полтора раза. Но могу с уверенностью сказать, что теперь здесь лучшие из лучших, поэтому для меня борьба за победу в этом престижном турнире будет хоть и не новым, но большим опытом, - отметил Никита Ливада.



Еще одним ключевым донским игроком стал Иосиф Абрамов. К 16 годам спортсмен уже получил звание двукратного чемпиона мира по бильярду.

- Наша область считается одним из самых сильных регионов страны по уровню развития бильярда. Я думаю, что этот турнир и по уровню организации, и по атмосфере – ключевой для нашего вида спорта. Ведь он самый крупный и важный в этом году. К этому турниру заменили бильярдные столы, мне как участнику это тоже важно, - поделился впечатлениями молодой спортсмен.



Командный чемпионат мира по бильярдному спорту продлится с 15 по 19 ноября.



