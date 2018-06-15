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В продаже появились абонементы на игры ФК «Ростов» сезона 2018/19

В продаже появились абонементы на игры ФК «Ростов» сезона 2018/19
ФК «Ростов» объявил о старте продаж абонементов на игры сезона 2018/19. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

На первом этапе с 18 по 29 июня приобрести абонементы смогут владельцы прошлогодних абонементов. На втором этапе с 30 июня по 15 июля купить их сможет любой желающий.

Благодаря абонементам на игры, фанаты смогут участвовать в программах лояльности ФК «Ростов» и получать скидки на атрибутику клуба и памятные сувениры. Кроме того, собственники абонементов VIP-1 и VIP-2 смогут не только насладиться матчами на лучших местах на стадионе Ростов Арена, но получить питание, напитки во время матча, а также эксклюзивные сувениры от клуба.

Стоимость абонементов варьируется от 1,5 тысяч рублей до 63 тысяч рублей.

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