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В матче Суперлиги «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку»

В матче Суперлиги «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку»
ГК «Ростов-Дон» в матче Суперлиги обыграл «Астраханочку». Встреча на домашней площадке закончилась со счетом 32:24.

Счет в матче открыли гости, однако их лидерство длилось недолго – ростовчанки довольно быстро их догнали, но уже через минуту «Астраханочка» вновь вырвалась вперед. Первый тайм закончился со счетом 18:14.

Во втором тайме ростовские гандболистки доминировали на площадке, и матч завершился их победой. Преимущество перед соперниками составило восемь мячей. Встреча закончилась со счетом 32:24.

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