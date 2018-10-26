В матче Суперлиги «Ростов-Дон» обыграл «Астраханочку»



ГК «Ростов-Дон» в матче Суперлиги обыграл «Астраханочку». Встреча на домашней площадке закончилась со счетом 32:24.



Счет в матче открыли гости, однако их лидерство длилось недолго – ростовчанки довольно быстро их догнали, но уже через минуту «Астраханочка» вновь вырвалась вперед. Первый тайм закончился со счетом 18:14.



Во втором тайме ростовские гандболистки доминировали на площадке, и матч завершился их победой. Преимущество перед соперниками составило восемь мячей. Встреча закончилась со счетом 32:24.