В ГК «Ростов-Дон» - пополнение: новым игроком станет участница сборной России



В ГК «Ростов-Дон» - пополнение: новым игроком станет участница сборной России. Новость о переходе появилась на сайте команды.



Левая крайняя Полина Кузнецова станет игроком сборной в новом сезоне. Она уже играла за «Ростов-Дон» в 2003 году. В 2004-м спортсменка покинула клуб. После этого она сменила несколько команд. А в последнем сезоне она играла в Молдавии за клуб «Варар».



Полина является старшей сестрой правой полусредней Анны Вяхиревой.