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В ГК «Ростов-Дон» - пополнение: новым игроком станет участница сборной России

В ГК «Ростов-Дон» - пополнение: новым игроком станет участница сборной России
В ГК «Ростов-Дон» - пополнение: новым игроком станет участница сборной России. Новость о переходе появилась на сайте команды.

Левая крайняя Полина Кузнецова станет игроком сборной в новом сезоне. Она уже играла за «Ростов-Дон» в 2003 году. В 2004-м спортсменка покинула клуб. После этого она сменила несколько команд. А в последнем сезоне она играла в Молдавии за клуб «Варар».

Полина является старшей сестрой правой полусредней Анны Вяхиревой.

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