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В ФК «Ростов» перешел украинский форвард

В ФК «Ростов» перешел украинский форвард
По информации ТАСС Марко Девич, как минимум, до конца сезона будет защищать цвета «Ростова».

Натурализованный Федерацией футбола Украины серб до этого выступал за «Рубин» (Казань), где сыграл 10 матчей (8 в чемпионате и 2 в Кубке России) и забил 2 гола. До этого Марко Девич играл в катарском «Аль-Райяне», украинских «Металлисте» (Харьков), «Шахтере» (Донецк) и «Волыни» (Луцк). Также на его счету 35 матчей за национальную сборную Украины (7 голов).

33-летний футболист достался «Ростову» бесплатно (свободный агент). Желто-синие в данный момент находятся на первом УТС в ОАЭ.

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