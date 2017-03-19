В чёрной коробке Жозе Моуринью подарил Курбану Бердыеву кубок с эмблемой «МЮ»





ФК «Ростов» опубликовал снимок подарка, сделанного Курбану Бердыеву наставником «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью перед матчем в рамках 1/8 финала Лиги Европы в Англии.



Кадры, на которых наставник английского клуба протягивает чёрную коробку в раздевалку ростовского клуба опубликовал спортивный канал BT Sport. Моуриньо прокомментировал, что сделал ответный презент на подарок, преподнесённый ему в Ростове. При этом он не сказал, что находилось в коробке.



Презентом оказался кубок с эмблемой «Манчестер Юнайтед». Напомним, встреча в Ростове закончилась со счётам 1:1. В ответном матче ФК «Ростов» уступил англичанам. Завершив игру со счётом 0:1, донской клуб покинул Лигу Европы УЕФА.