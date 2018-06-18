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Уругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортаж

Уругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортаж
Второй матч мундиаля в Ростове завершился победой Уругвая над Саудовской Аравией. Единственный и победный гол за сборную забил нападающий «Барселоны» Луис Суарес. 31-летний форвард «распечатал» ворота соперника на 23-й минуте.

Однако Саудовская Аравия сдаваться так просто не собиралась. Однако и во втором матче первенства мяч аравийцам забить не удалось. В итоге победу с минимальным счетом удержали южноамериканцы.

Уругвай набрал шесть очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала главного футбольного турнира планеты.

В третьем матче «небесно-голубые» встретятся со сборной России в Самаре. Чтобы выйти из группы с первого места, Уругваю нужно обыгрывать страну-хозяйку чемпионата.

Уругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортажУругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортаж

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