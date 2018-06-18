Уругвай пробился в плей-офф ЧМ-2018 на «Ростов Арене»: фоторепортаж



Второй матч мундиаля в Ростове завершился победой Уругвая над Саудовской Аравией. Единственный и победный гол за сборную забил нападающий «Барселоны» Луис Суарес. 31-летний форвард «распечатал» ворота соперника на 23-й минуте.



Однако Саудовская Аравия сдаваться так просто не собиралась. Однако и во втором матче первенства мяч аравийцам забить не удалось. В итоге победу с минимальным счетом удержали южноамериканцы.



Уругвай набрал шесть очков и обеспечил себе выход в 1/8 финала главного футбольного турнира планеты.



В третьем матче «небесно-голубые» встретятся со сборной России в Самаре. Чтобы выйти из группы с первого места, Уругваю нужно обыгрывать страну-хозяйку чемпионата.



