Три боксера из Ростовской области завоевали золото на первенстве Европы



На днях в Болгарии завершилось первенство Европы по боксу среди юношей и девочек 13-14 лет. Наши спортсмены показали отличные результаты.



Всего в копилку российской сборной боксеры принесли 32 медали. Он завоевали 20 золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. Наиболее отличились спортсмены Донского края. Сразу три наших земляка получили золото в своей категории. Это жители Зимовников Ростовской области Антон Авдиенко, выступавший в весовой категории 38,5 килограмма, и Халид Аткаев, выступавший в категории 68 килограммов, а также боксер из города Шахты Спартак Геворкян, выступавший в весовой категории 54 килограмма.



Кроме того, россиянка Рената Мингалимова вошла в историю как первая чемпионка Европы среди девочек 13-14 лет, так как боксеры-девочки этой возрастной категории выступают на соревнованиях впервые.