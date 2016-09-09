Тренеру ФК «Ростов» Дмитрию Кириченко исполнилось 40 лет



Тренеру «Ростова», одному из лучших нападающих в истории российского футбола Дмитрию Кириченко исполнилось 40 лет.



Дмитрий Кириченко - чемпион России 2003 и 2005 года, серебряный призёр Чемпионата России 2002 года, обладатель Кубка УЕФА 2005 года, лучший бомбардир чемпионата России 2002 и 2005 годов, лучший бомбардир Кубка Интертото в 2008 году.



«Киря», как ласково зовут тренера болельщики, - автор самого быстрого гола в финальных турнирах чемпионатов Европы. Этот мяч он забил на 2-й минуте в матче с Грецией в 2004 году. Также он рекордсмен чемпионатов России по количеству голов забитых с пенальти подряд (22).



Первым клубом в карьере Кириченко стал «Локомотив» из Минеральных вод. Сезон 1998 года он встретил уже в качестве игрока «Ростсельмаша». В 2000-м форвард ростовской команды забил 14 голов, в 2001-м - 13. В 2002 году перешел в московский ЦСКА, а в январе 2011 года вернулся в ФК «Ростов». В 2014 году вошел в тренерский штаб клуба. После отставки Курбана Бердыева летом 2016 года стал исполняющим обязанности главного тренера «Ростова».

- Ваша игра в нападении никого не оставляла равнодушным, а умение реализовать свой момент поражало воображение. Вы забили огромное количество голов, каждый из которых уникален, - говорится в поздравлении клуба. - Благодаря вашей работе в тренерском штабе, наш клуб добился исторического успеха, взяв «серебро» по итогам прошлого сезона и вышел в групповой этап Лиги Чемпионов в этом сезоне, где наша команда выступила успешно и пробилась в плей-офф Лиги Европы, снова войдя в историю донского футбола!