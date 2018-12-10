Тренера ФК «Ростов» отстранили на шесть матчей из-за инцидента во время матча в Самаре



Главного тренера донской команды по футболу дисквалифицировали на шесть матчей из-за инцидента во время матча в Самаре. Такое решение 13 декабря вынес Контрольно-дисциплинарный комитет РФС.



Встреча игроков ФК «Ростов» с самарскими «Крыльями Советов» состоялась 8 декабря. Когда уже на 11-й минуте судья назначил пенальти. В результате самарцы забили гол в ворота соперника. Главный тренер ростовской команды Валерий Карпин не мог сдержать эмоций и толкнул резервного судью.



Подобное поведение позволило комитету отстранить Карпина на шесть игр. Также ему назначили испытательный срок до конца сезона. Карпина также обязали выплатить штраф в 80 тысяч рублей.



Во время матчей с «Енисеем», «Арсеналом» и «Рубином» главный тренер будет сидеть на трибунах.